Giudice serie A, 10 squalificati per una giornata

(ANSA) – ROMA, 03 AGO – Il giudice sportivo della serie A,

Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite dell’ultima

giornata ha squalificato per una giornata 10 calciatori e per

due di loro, Amrabat (Verona) e Cassata (Genoa), entrambi

espulsi ieri, ha comminato anche una ammenda di 5mila euro.

Gli altri squalificati sono: Askildsen (Sampdoria), Romero

(Genoa), De Vrij (Inter), Djimsiti (Atalanta), Kurtic (Parma),

Masiello (Genoa), Medel (Bologna), Peluso (Sassuolo). Una

giornata di squalifica è stata inflitta anche all’allenatore del

Verona, Ivan Juric. (ANSA).



