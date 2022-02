Giudice serie A, Fiorentina-Atalanta si giochi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 FEB – Fiorentina-Udinese va giocata. Lo ha

deciso il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea,

in merito al match non disputato lo scorso 6 gennaio per

l’emergenza covid, invitando la Lega serie A a individuare data

e orario per l’incontro.

La Asl di competenza aveva impedito alla squadra friulana di

effettuare la trasferta e raggiungere Firenze per giocare la

partita. La decisione, basata su un’evidenza di causa di forza

maggiore, replica quella adottata lo scorso 31 gennaio per

Atalanta-Torino. Si è ancora in attesa della pronuncia su

Salernitana-Venezia, altra partita della 19/a giornata che non

si giocò per il Covid. (ANSA).



—

