Giudice serie A: un turno di stop ad Afena-Gyan, Ayahn e Success

(ANSA) – ROMA, 14 DIC – Sono tre i giocatori squalificati,

tutti per un turno in seguito ad espulsione, dal giudice

sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli

scontri della 17/a giornata di campionato. Si tratta del

romanista Felix Afena-Gyan – doppia ammonizione per

comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per

comportamento non regolamentare in campo – del giocatore del

Sassuolo Kaan Ayahn – per un fallo su un avversario in possesso

di una chiara occasione da rete – e di Success Isaac

dell’Udinese, per aver spinto un avversario facendolo cadere a

terra.

Quanto alle società, un’ammenda di diecimila euro è stata

inflitta al Genoa “per avere suoi sostenitori lanciato sul

terreno di gioco dei fumogeni, che in un’occasione hanno

costretto l’arbitro ad interrompere la gara per circa 40

secondi”. Sempre per lancio di fumogeni, la Sampdoria dovrà

pagare tremila euro, mentre il Cagliari dovrà versarne duemila a

titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente

ritardato di circa tre minuti l’inizio della gara. (ANSA).



