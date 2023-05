Giudice serie B, 16 giocatori squalificati per un turno

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 MAG – Sono 16 i giocatori squalificati,

tutti per una giornata, dal giudice sportivo di serie B i n

relazione agli incontri del 37/o e penultimo turno di

campionato. A causa di un’espulsione, sono stati fermati Davide

Agazzi (Ternana), Mattia Bani (Genoa), Tiago Casasola (Perugia),

Ivan Marconi (Palermo) e Sauli Vaisainen (Cosenza).

Erano invece diffidati Giorgio Cittadini (Modena),

Lorenzo Crisetig (Reggina), Petko Hristov (Venezia),

Elhan KASTRATI e Domenico Perticone (Cittadella), Gaetano

Letizia (Benevento), Mattia Maita (Bari), Marius Marin, Gaetano

Masucci e Olimpius Mouratan (Pisa), Marco Nasti (Cosenza).

Non sarà in panchina nella prossima partita l’allenatore del

Venezia, Paolo Vanoli, espulso per aver contestato una decisione

arbitrale. Stop anche per il collaboratore tecnico del Pisa

Giuseppe Leonetti. (ANSA).



