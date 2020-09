(ANSA) – ROMA, 29 SET – Sono due i calciatori squalificati

per una giornata dal Giudice Sportivo dopo il secondo turno di

Serie A: Simone Iacoponi del Parma e Adrien Rabiot della

Juventus, entrambi espulsi.

Iacoponi ”per avere commesso un intervento falloso su un

avversario in possesso di una chiara occasione da rete”. Rabiot “per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario”. (ANSA).



