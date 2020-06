Giudice, tre squalificati per un turno in serie A

(ANSA) – ROMA, 24 GIU – Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle gare dell’8/a giornata di ritorno giocate ieri, ha squalificato per una giornata tre giocatori in base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara. I giocatori fermati per un turno sono: Javier Rodrigo De Paul dell’Udinese, Davide Marco Faraoni del Verona e Simone Iacoponi del Parma. (ANSA).



