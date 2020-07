Giudice: un turno per 4 giocatori, anche Milik e Lukic

(ANSA) – ROMA, 20 LUG – Sono in tutto quattro i giocatori di

Serie A squalificati per un turno dopo le partite giocate ieri

per la quindicesima giornata di ritorno. Si tratta di Sasa Lukic

(Torino), Arkadiusz Milik (Napoli), Jacopo Petriccione (Lecce) e

Nikolas Spalek (Brescia).

Squalificato per una giornata dal giudice sportivo, anche il

dirigente del Lecce Mauro Meluso per avere, al 45° del primo

tempo del match contro il Genoa “entrando sul terreno di gioco,

contestato con veemenza l’operato arbitrale”.

Ammenda di 5.000 euro, invece, per Gabriele Oriali (Inter) “per

avere tenuto, durante l’intervallo di Roma-Inter, un

atteggiamento irriguardoso nei confronti del collaboratore della

Procura Federale”. (ANSA).



