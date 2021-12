Giudici appello, Salvati accusò Vasco sapendolo innocente

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 14 DIC – Una serie di elementi provano che

il regista Stefano Salvati accusò Vasco Rossi, pur sapendolo

innocente, di aver falsificato un patto di riservatezza siglato

nella primavera del 2013 e di averlo a sua volta calunniato,

accusandolo di falso. E tutto questo venne fatto “per un

evidente movente a scopo di lucro”, cioè quello di ottenere “una

corresponsione non dovuta di ben sei milioni di euro”. Lo scrive

la Corte di Appello di Bologna nelle motivazioni della sentenza

con cui è stata confermata la condanna a due anni per Salvati,

per calunnia nei confronti del cantante di Zocca, di cui è stato

manager tra la fine del 2012 e il 2013, quando il rapporto si

interruppe.

Il processo penale aveva al centro proprio il legame

professionale tra i due e in particolare la stipula di un patto

di riservatezza: per Rossi, un accordo gratuito e identico a

quello fatto firmare ad altri suoi stretti collaboratori, che

già avevano un compenso per il loro lavoro. Secondo Salvati,

invece, l’intesa sulla privacy per lui prevedeva sei milioni in

30 anni, 200mila euro all’anno.

Nel 2014 Salvati citò in giudizio civile Rossi, chiedendo il

pagamento della prima rata. Nel processo è stato dimostrato che

il patto a pagamento è stato falsificato e secondo i giudici il

manager rivolse accuse che hanno provocato “conseguenze non

minimali” a Vasco, costretto a difendersi sul piano penale e

civile. La Corte ha anche confermato la condanna a un

risarcimento di diecimila euro a Rossi, parte civile, assistito

dall’avvocato Guido Magnisi. “Una sentenza estremamente completa

e precisa, c’è veramente poco altro da aggiungere. Resta il

grande dolore di Vasco per la perdita di un’amicizia”, commenta

l’avvocato Magnisi. Salvati è difeso dall’avvocato Raffaele

Miraglia. (ANSA).



