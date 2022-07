Giunta in tempi record per Sesto San Giovanni: Roberto Di Stefano ha formato la sua squadra

Condividi l'articolo

Preparazione della giunta comunale in tempi record per il rieletto sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, che in meno di una settimana ha formato la sua squadra di amministratori che nei prossimi 5 anni guideranno la città, che noi de ilGiornale.it siamo in grado di svelare in esclusiva. Il confermato primo cittadino di Sesto San Giovanni, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, l’ha spuntata con un ampio margine contro Michele Foggetta, candidato di Sinistra italiana e del centrosinistra, con un margine ampio. Roberto Di Stefano, infatti, ha ottenuto il 52,11% delle preferenze dei sestesi contro il 47,89% di Foggetta.

Sesto San Giovanni è la più grande delle città dell’hinterland di Milano, nonché una delle più importanti amministrate dal centrodestra in Lombardia, e nei prossimi 5 anni sarà chiamata a nuove sfide importanti legate al Pnrr, alla realizzazione di molti progetti per la città della Salute, l’ipotesi del nuovo stadio e la realizzazione di impianti sportivi riqualificati in città. Sesto San Giovanni è destinata a cambiare il suo volto dopo questo turno elettorale. Sono lontani i ricordi che legano Sesto San Giovanni al suo vecchio soprannome di Stalingrado d’Italia, perchè oggi Sesto San Giovanni vuole aprirsi all’internazionalità, obiettivo che sarà protagonista di uno dei progetti di rigenerazione più grandi d’Europa, quello delle aree ex Falck.

La nuova a giunta di Sesto San Giovanni, che siamo in grado di rivelare in esclusiva, è così composta: Alessandra Aiosa (Lista Di Stefano, vicesindaco con delega al commercio), Luca Nisco (Lega, avvocato con delega sicurezza e cultura), Antonio Lamiranda (Fratelli d’Italia, già assessore e avvocato, con delega urbanistica, ambiente, mobilità). E poi ancora Roberta Pizzochera (Lista Di Stefano, già assessore con delega ai servizi sociali e alla casa), Loredana Paterna (Lista Di Stefano, architetto con delega ai lavori pubblici, Pnrr, demanio). Inoltre, fanno parte della squadra amministrativa di Roberto Di Stefano anche Marco Lanzoni (Lista “Amiamo Sesto”, già assessore con delega alle innovazioni tecnologiche, ai servizi ai cittadini e all’ufficio relazioni), Giovanni Fiorino (Forza Italia, in precedenza Presidente del Consiglio e ora con delega al verde, alla protezione civile e all’igiene urbana). Sono state confermate tutte le componenti, liste civiche e partiti, che hanno composto la maggioranza in questi anni.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte