Giuseppe Albanese al Regio di Parma danza con la tastiera

Condividi l'articolo

(ANSA) – PARMA, 01 FEB – Un invito alla danza sulla tastiera.

Giuseppe Albanese è protagonista il 3 febbraio alle 20.30 al

Teatro Regio di Parma per la stagione concertistica della

Società dei Concerti e Casa della Musica, di un recital

pianistico attraverso capolavori per il balletto tra Francia,

Germania e Russia nelle trascrizioni per pianoforte realizzate

dai pianisti e compositori tra ‘800 e ‘900. In programma Invito

alla danza di Weber nella trascrizione di Carl Tausig; il Valzer

da Coppélia di Delibes nella trascrizione di Ernst von Dohnányi;

la Suite da Lo schiaccianoci di Ciajkovskij nella trascrizione

di Mikhail Pletnëv; Prélude à l’Après-midi d’un faune di Debussy

nella trascrizione di Leonard Borwick; la Suite da L’uccello di

fuoco di Stravinskij nella trascrizione di Guido Agosti e La

Valse di Ravel. Brani che l’artista ha racchiuso anche in una

recente registrazione per la Deutsche Grammophon.

Nate per soddisfare un’esigenza pratica, quella di riprodurre

musica per orchestra in spazi e con mezzi ridotti, le

trascrizioni pianistiche diventano dalla metà dell’Ottocento in

poi un vero e proprio genere, banco di prova per i virtuosi

della tastiera e occasione per esplorare tutte le risorse

timbriche, le potenzialità tecniche dello strumento, sfociando

in vere e proprie riletture delle composizioni originarie.

Esempio forse più celebre, le nove Sinfonie di Beethoven

trascritte da Franz Liszt.

“Le trascrizioni per strumento solo di pezzi orchestrali –

spiega lo storico della musica Giuseppe Martini – sono nate non

potendo disporre di un’orchestra e di un mezzo per riprodurne il

suono, ma il guadagno pratico è compensato dalla perdita di

dinamiche e timbri. Il mestiere del trascrittore si è così

divaricato fra scopi pratici (trasposizioni di partiture

operistiche o sinfoniche) e il diritto creativo (offrire un

punto di vista critico su un testo)”. Vincitore del Premio

Venezia nel 1997 e del Vendome Prize nel 2003, Giuseppe Albanese

è tra i pianisti più richiesti della sua generazione. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte