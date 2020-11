Giustizia: Bologna, consegnate chiavi nuova sede Tribunale

(ANSA) – BOLOGNA, 09 NOV – Sono state consegnate questa

mattina al presidente del Tribunale di Bologna, Francesco

Caruso, le chiavi dell’ex Maternità di via D’Azeglio, l’edificio

che ospiterà il settore penale della giustizia bolognese.

Si tratta di circa 6mila e 700 metri quadrati, su tre piani,

dove sono state realizzate 15 aule per il dibattimento penale,

un’ottantina di uffici e studi, e 15 cancellerie. Uno spazio

apposito è stato riservato alla Polizia Penitenziaria.

Nei prossimi giorni comincerà il trasloco dalla sede di via

Farini, dove invece si trasferiranno i giudici di pace, gli

ufficiali giudiziari e l’apparato tecnologico/informatico al

servizio del Tribunale di Bologna.

“Siamo sinceramente soddisfatti della nuova disponibilità di

spazi, che proprio in questo momento risultano indispensabili al

Tribunale – ha detto il presidente Caruso – e auspico che entro

la fine dell’anno sia possibile celebrare qui il primo

dibattimento penale”. (ANSA).



—

