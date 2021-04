Gli Alberghi della Riviera Romagnola pronti per l’apertura e scrivono al Ministro Garavaglia

A meno di una settimana dal lancio dell’iniziativa, Riviera Sicura conta già oltre 200 strutture

aderenti al progetto, con un elenco che si allunga di ora in ora.

Il messaggio è chiaro: la Riviera Romagnola è un posto sicuro dove trascorrere le vacanze estive

e non possono esserci timori nel prenotare, sin d’ora, il proprio soggiorno in Riviera.

E prova ne è l’entusiasmo mostrato dagli operatori verso l’iniziativa, con un esercito di oltre 1.000

persone già coinvolte nel progetto in qualità di gestori di alberghi, personale dedicato, bagnini,

etc.

Il sito www.rivierasicura.it registra già un numero di contatti quotidiani che si avvicina a 1.000 con

numerosissime visite straniere (Stati Uniti, Germania, Belgio, Paesi Scandinavi e Russia i paesi

esteri che visitano maggiormente il sito), a riprova di quanto il messaggio sia efficace e di

interesse.

Il coordinamento ha scritto oggi al Ministro del Turismo Massimo Garavaglia una lettera in cui

indica la data del 29 maggio (compatibilmente con l’andamento dei contagi) quale possibile

giorno di apertura della stagione estiva in riviera romagnola, in concomitanza con l’apertura già

annunciata da parte degli stabilimenti balneari, auspicando che tale data possa ravvicinarsi se le

condizioni lo permetteranno. Riviera Sicura si adeguerà, in ogni caso, alle decisioni del Governo.

Nell’appello rivolto al Ministro, Riviera Sicura chiede che eventuali revisioni delle linee guida per

la prevenzione del Covid-19 rivolte al comparto turistico vengano stabilite entro la fine di aprile, in

modo da consentire alle strutture ricettive di mettere in atto per tempo gli adeguamenti che

dovessero rendersi necessari. E proprio su tali linee guida il gruppo promotore dell’iniziativa

invierà le proprie proposte allo stesso Ministero, al CTS, all’Istituto Superiore di Sanità, alla

Regione Emilia Romagna e al Presidente del Consiglio nei prossimi giorni.

Tra le altre richieste rivolte al Ministro del Turismo, una massiccia campagna pubblicitaria nei

paesi dell’Unione Europea per la destinazione Italia e contributi per una migliore messa in

sicurezza delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.

Riviera Sicura, consapevole della delicatezza del problema Covid, si sta, inoltre, dotando di

consulenti esterni tra cui medici ed esperti in sicurezza e sta avviando collaborazioni con aziende

specializzate in sanificazione e DPI, in modo da assistere le strutture nelle criticità organizzative

e fornendo loro consulenza gratuita 24 ore su 24.

E anche il territorio inizia a muoversi a fianco del progetto Riviera Sicura, che ha già siglato

accordi di reciproca collaborazione con Pro Loco Rimini Nord (competente per Torre Pedrera,

Viserbella, Viserba e Rivabella), Pro Loco Miramare, Comitato Turistico Miramare, Associazione

Quartiere5, MiramareJoy ed altre associazioni al fine di diffondere, quanto più possibile, il

messaggio della sicurezza in Riviera. Anche la lista dei partners è destinata ad allungarsi

rapidamente.

Riviera Sicura conclude con un commento sulla presa di posizione contraria all’iniziativa

espressa da alcune (pur estremamente minoritarie) realtà: “troviamo inspiegabile, se non per

puro spirito di protagonismo, il ritenere controproducente una campagna di promozione per il

territorio proprio da parte dei soggetti che dovrebbero attuare questo genere di iniziative”.

Riviera Sicura