Gli allievi della Bsmt cantano nel film Caro Evan Hansen

(ANSA) – BOLOGNA, 23 NOV – Gli allievi della Bernstein School

of Musical Theater di Bologna (la prima Accademia di musical

italiana), in collaborazione con la Compagnia della Rancia,

hanno prestato le loro voci per la realizzazione della versione

italiana del brano ‘You Will Be Found’ (Ti troverà) tratto dal

film Dear Evan Hansen, il musical che nel 2016 debuttò a

Broadway ottenendo un successo incredibile. Quel musical è

diventato ora un film firmato dallo scrittore, sceneggiatore,

regista e produttore cinematografico statunitense, Stephen

Chbosky, che uscirà nei cinema italiani il 2 dicembre.

Il progetto ha permesso a oltre 100 alunni della Bsmt di

esibirsi davanti alla nuova stella di TikTok, la ventitreenne

varesina Martina Socrate, invitata come rappresentante dei

giovani d’oggi, sempre più combattuti tra la fatica di

condividere i propri problemi e preoccupazioni con gli adulti e

il sentirsi soli seppur circondati da tante persone. “Mi è

piaciuta tanto la storia – ha dichiarato – mi ha ispirata, e mi

sono anche commossa, cosa che non succede spesso”.

La direttrice della Bsmt, Shawna Farrell, è stata anche lei

entusiasta di collaborare con Universal Pictures per la forza

delle tematiche di cui si parla nel film: “Caro Evan Hansen è un

film in cui ragazzi e genitori si possono facilmente riconoscere

– Ha spiegato – Lavorando tutti i giorni con dei ragazzi mi

trovo spesso ad affrontare situazioni analoghe e mi accorgo

delle loro fragilità. In questa occasione ho trovato

particolarmente efficace la trasposizione dal musical

all’adattamento cinematografico. Il passaggio da recitato a

cantato è sempre consequenziale e credibile. Un film bellissimo

che mi ha coinvolto emotivamente, il cast è di altissimo livello

e riesce a trasmettere nel pubblico il vissuto dei personaggi”.

(ANSA).



