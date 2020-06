Gli appuntamenti di Giugno del Centro per le Famiglie

Ecco la nuova programmazione del Centro per le Famiglie con tutte le proposte per il mese di Giugno.

Anche questo mese troverete l’appuntamento mensile con “Mi prendo cura di te”, il percorso on line in due incontri, dedicato a genitori e bimbi dai 2 ai 5 mesi per conoscere la pratica del massaggio neonatale, condividere e confrontarsi con il gruppo sulla propria esperienza genitoriale a approfondire tematiche educative relazionali. Appuntamento Martedì 9 e 16 Maggio con iscrizioni a partire dal 3 giugno.

Continuano gli appuntamenti on line per i neogenitori. In particolare lunedì 15 giugno alle 17,30 “Una merenda con il pediatra” incontro con il dott. Pini, pediatra, per avere informazioni e sciogliere alcuni dubbi. Iscrizioni da martedì 9 giugno

Martedì 30 giugno, Parole di mamma – “lacrime che volano via” gruppo on line dedicato al tema del pianto, come forma di comunicazione ed espressione dei bisogni del neonato. Il gruppo è pensato per genitori in attesa e con bimbi fino a 12 mesi. Iscrizione a partire da mercoledì 13 maggio.

Questo mese, sperimentiamo anche alcune attività in presenza con genitori e bimbi, nel rispetto delle norme di contenimento del covid 19.

Appuntamento con “I Giochi nel chiostro” laboratori all’aria aperta all’interno del tranquillo giardino del Centro per le Famiglie.

Lunedì 22 giugno, ore 16,30 vi aspettiamo con Spicy Art, sperimentiamo la pittura con le spezie profumate insieme ai bimbi dai 12 ai 24 mesi. Iscrizioni da Lunedì 15 giugno.

Lunedì 29 giugno, ore 16,30, Mandala di semi, per i bimbi dai 15 ai 36 mesi, giocheremo con un impasto naturale e tanti semi dando libero spazio alla fantasia. Iscrizioni da lunedì 22 giugno.

Il chiostro si anima con le letture dei Magnifici Lettori Volontari del Centrpo per le Famiglie. Tre appuntamenti con Libri all’aria aperta dedicati a bimbi dai 3 anni in sù e alle loro famiglie.

mercoledì 17 giugno alle 17,30 con iscrizioni da giovedì 11 giugno

mercoledì 24 giugno alle 17,30 con iscrizioni da giovedì 18 giugno

mercoledì 1 luglio alle 17,30 con iscrizioni da gioved’ 25 giugno

Uno speciale Dedicato a mamma e papà, incontri pensati per insegnanti e genitori educatori ecc, di bambini da 3 a 10 anni, con due appuntamenti dedicati ad una rislesiione sui bambini inquesto particolare momento storico.

Rituali e riti di passaggio “a distanza” – Crescere attraverso i cambiamenti

Martedì 16 giugno 2020 – ore 20.45

Dott.ssa Irene Auletta, pedagogista e formatrice

Provo a capirti – Riconoscere e prendersi cura dei bisogni dei bambini dopo il lockdown

Giovedì 25 giugno 2020 – ore 20.45

Dott. Alessandra Simonelli, docente di psicologia dello sviluppo. Università di Padova.

Gli incontri, sono gratuiti senza iscrizione e avverranno attraverso la piattaforma cisco webex. Tutte le informazni per connettersi sulla pagina facebook o telefondo direttamentew al Centro negli orari di apertura.

Il Centro per le Famiglie mantiene attivo il suo supporto alla genitorialità offrendo servizio di:

Consulenze psicoeducative a partire dall’attesa, perr sostenere i genitori nella relazione psico educativa con i figli.

Counseling di coppia, uno spazio per trovare nuovi strumenti e modalita comunicative che sostengano il dialogo e l’ascolto reciproco.

Percorsi di mediazione familiare per accompagnare i genitori a gestire gli aspetti psicologici e relazionali legati alla separazione.

In allegato il volantino con gli appuntamenti in programma.

Per Info: Centro per le famiglie Comune di Rimini

Tel 0541.793860

e-mail: centrofamiglie@comune.rimini.it

Fb: centrofamiglierimini

