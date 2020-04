Gli appuntamenti di Maggio del Centro per le Famiglie

Ecco la nuova programmazione del Centro per le Famiglie con tutte le proposte per il mese di maggio.

Prosegue Bubusettete! Tutti i giovedi mattina sulla pagina face book del Centro trovate un video relativo alle stimolazioni sensoriali che si possono proporre ai bimbi dalla nascita fino ai 10 mesi. Tante proposte e attività realizzabili anche in casa per stimolare e sostenere lo sviluppo dei propri bimbi.

Continua l’appuntamento mensile con “Mi prendo cura di te”, il percorso on line in due incontri, dedicato a genitori e bimbi dai 2 ai 5 mesi per conoscere la pratica del massaggio neonatale, condividere e confrontarsi con il gruppo sulla propria esperienza genitoriale a approfondire tematiche educative relazionali. Appuntamento Martedì 5 e 12 Maggio con iscrizioni a partire dal 28 Aprile.

Questo mese anche due gruppi on line, pensati per i neogenitori.

Venerdì 15 maggio, “E’ arrivato il bebé”, gruppo on line ad iscrizione pensato per genitori di bimbi fino ai 5 mesi. Un incontro “virtuale” per confrontarsi sull’esperienza dell’essere genitori, condividere le emozioni, i dubbi e raccontare la propria esperienza. Iscrizioni da venerdì 8 maggio.

Mercoledì 20 maggio, “Parole di mamma- buon viaggio piccolino” gruppo on line dedicato al tema del ritmo sonno-veglia nel primo anno di vita, per poter portare la propria esperienza, le fatiche affrontate e le soluzioni adottate. Il gruppo è pensato per genitori co in attesa e con bimbi fino a 12 mesi. Iscrizione a partire da mercoledì 13 maggio.

Tante proposte di attività e laboratori per i piccoli.

“Costruiamo insieme il suo primo libro” per mamme e papà in attesa e con bimbi fino ai 10 mesi. Un appuntamento on line martedì 26 maggio, per costruire passo passo il primo libro tattile per il proprio bimbo, un dono speciale e uno splendido ricordo. Iscrizioni da martedì 19 maggio.

Per i bimbi più grandi ogni venerdì sulla pagina face book troverete un video con una proposta di attività indicata per una specifica fascia di età.

Sensory Tub dai 24 ai 36 mesi Venerdì 8 maggio.

L’esplorazione dei materiali e le possibili combinazioni creative, consentono al bambino di vivere esperienze uniche e personali che arricchiscono i 5 sensi.

Giochi con l’acqua dai 12 ai 24 mesi Venerdì 15 Maggio.

L’acqua nelle sue diverse forme, colorata e profumata, diventa protagonista di percorsi, travasi e pitture.

Artisti in gioco dai 3 ai 6 anni Venerdì 22 Maggio.

Utilizzando materiali di diverso tipo i bambini possono giocare con essi spostandoli, combinandoli tra loro, infilandoli o impilandoli, creando la loro personale e unica opera d’arte, in continua trasformazione ed evoluzione, in base alle abilità stesse dei piccoli.

Continuano gli incontri in videoconferenza del percorso Adolescenti e genitori: l’età delle opportunità. Con due incontri nel mese di maggio:

Mamma che fame! – Giovedì 7 maggio 2020 – ore 20.45

Adolescenti dall’acne al peso, i consigli pratici e le ricette bio della nutrizionista.

Dott.ssa Stefania Ruggeri

Adolescenti in stock – Giovedì 21 maggio 2020 – ore 20.45

La moda tra identità e apparenza

Prof. Giampaolo Proni.

Il Centro per le Famiglie mantiene attivo il suo supporto alla genitorialità offrendo servizio di:

Consulenze psicoeducative a partire dall’attesa, perr sostenere i genitori nella relazione psico educativa con i figli.

Counseling di coppia, uno spazio per trovare nuovi strumenti e modalita comunicative che sostengano il dialogo e l’ascolto reciproco.

Percorsi di mediazione familiare per accompagnare i genitori a gestire gli aspetti psicologici e relazionali legati alla separazione.

In allegato il volantino con gli appuntamenti in programma.

Per Info: Centro per le famiglie Comune di Rimini

Tel 0541.793860

e-mail: centrofamiglie@comune.rimini.it

Fb: centrofamiglierimini

