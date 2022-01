Gli attori del Pratello all’Arena del Sole di Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 03 GEN – Otto ragazzi in carico ai Servizi

di Giustizia minorile, provenienti da comunità educative del

territorio regionale e dall’Istituto penale di Pirrone di

Bologna assieme a tre giovanissime attrici sono i protagonisti

dello spettacolo di Paolo Billi, ‘Memorie di mani’ nel consueto

appuntamento che il Teatro Arena del Sole di Bologna dedica alla

Compagnia del Pratello.

Terzo e ultimo lavoro della trilogia Padri e Figli (dopo

Eredi Eretici del 2019 e Le orme dei figli nel 2020), ‘Memorie

di mani’ dal 4 al 9 gennaio porrà al centro del rapporto tra

genitore e figli ‘la mano’: i suoi saperi, i suoi poteri, le sue

capacità evocative. Un primo studio è stato presentato a

settembre all’interno dell’Istituto Penitenziario Minorile di

Bologna, con una compagnia composta da ragazzi dell’IMP. Questa

definitiva edizione vede in scena una compagnia di ragazzi

dell’Area Penale Esterna, fatta eccezione per un ragazzo

dell’Istituto, il protagonista dello spettacolo, che ha ottenuto

il permesso di partecipare a due mesi di prove all’esterno.

Il testo è stato scritto da Paolo Billi e dal rapper

Sulemani, che dieci anni fa ha frequentato i laboratori e

partecipato a uno spettacolo all’interno dell’Ipm di Bologna.

Tre anni fa, i due si sono rincontrati in un carcere per adulti

e, nel 2021, attraverso un lungo epistolario, hanno scritto

alcune scene dello spettacolo, rielaborando spunti letterari su

ritmi rap. Memorie di mani è un divertissement in cinque

movimenti, a partire da La fanciulla senza mani, fiaba dei Grimm

in cui un padre, per salvarsi dal demonio, taglia le mani alla

figlia. Il fratello compirà un viaggio nell’antico vizio

dell’uomo di amputare le mani e del conseguente valore del “dare

la mano”. Il protagonista incontra una strana compagnia di

spettacolo viaggiante, che, su un vero e proprio ring, propone

intrattenimenti, in cui vorticano in un turbinio le “mani

tagliate”, prese dalle pagine di Basile, Maupassant e Nerval.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte