Gli auguri di Natale da Berlusconi a Meloni

“Tanti tantissimi auguri per un sereno e gioioso Natale”: così Silvio Berlusconi fa gli auguri sui social postando un video con la cagnolina Gilda in braccio, new entry ad Arcore. “Vi auguro di poter trascorrere qualche ora di gioia e serenità con le persone a cui volete bene, come farò io”, si legge poi.

“Auguro un felice e sereno Natale a voi e a tutti i vostri cari”. Così Giorgia Meloni, leader di Fdi, su Twitter posta gli auguri accanto a un albero di Natale e indossando un cappellino con le paillettes.

“Buon Natale all’Italia che non si arrende, buon Natale all’Italia che vince e fa sognare”. Per fare gli auguri di Natale Matteo Salvini sceglie di postare un video, su Istagram, con tutte le vittorie italiane di quest’anno, da quelle musicali a quelle sportive. Si parte con i Maneskin (L’Italia che si fa sentire), seguiti dagli ori olimpici Gianmarco Tamberi (“l’Italia che vola”), Marcell Jacobs (“l’Italia che corre”) e dalla squadra di Volley femminile campione d’Europa (“l’Italia che combatte”). Arrivano poi il premio Nobel Giorgio Parisi, simbolo dell’Italia “che fa scuola”, la Nazionale di calcio che rappresenta invece “l’Italia che fa squadra” e infine la vittoria ai Mondiali di Pasticceria (“l’Italia che sorprende”). Il video si chiude con gli “auguri all’Italia che rinasce”.

“Buon Natale a tutte e a tutti. Buon Natale a tutte le persone che sperimentano oggi il dolore della solitudine. Un abbraccio affettuoso e l’augurio più bello”. Matteo Renzi sceglie di fare gli auguri di Natale sui social, pubblicando su Twitter un biglietto scritto a mano e sottolineando come “l’augurio più grande” sia “per un Natale di pace”.

