Gli auguri di Natale del Corpo Diplomatico a Mattarella

La tradizionale cerimonia di presentazione degli auguri di Natale e di Capodanno al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte del Corpo Diplomatico.

“Le sfide riguardano tutti – ha detto il Capo dello Stato riferendosi alla crisi creata dalla pandemia – . Serve una governance globale”.

“L’anno che va chiudendosi, profondamente e drammaticamente segnato dalla pandemia, impone a tutti noi severe riflessioni. La diffusione del Covid-19 ha mostrato che le sfide non sono contenibili in un singolo angolo del mondo, e dunque ci riguardano tutti, ci impongono di non chiuderci ciascuno in se stesso, di non volgere il nostro sguardo illusoriamente dall’altra parte.” Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di auguri da parte del Corpo Diplomatico.

