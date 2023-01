Gli auguri social e la telefonata di Berlusconi alla Meloni

Condividi l'articolo

Tra i tanti messaggi di auguri che sono arrivati a Giorgia Meloni in occasione del suo 46esimo compleanno c’è anche la telefonata di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere ci ha tenuto a chiamare personalmente il presidente del Consiglio per farle i suoi auguri nella giornata di domenica. Un gesto privato da parte di Silvio Berlusconi che smentisce ancora una volta le voci circa tensioni all’interno dell’esecutivo, dove i partiti continuano a confrontarsi per raggiungere i traguardi prefissati con l’obiettivo di migliorare il Paese.

Che i rapporti tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi fossero buoni lo aveva già confermato nelle ore precedenti il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con una nota: “ L’obiettivo è quello di trasformare in realtà gli impegni presi in campagna elettorale con gli Italiani. E tutto ciò si può realizzare grazie ai più che positivi rapporti di amicizia che legano il nostro leader a Giorgia Meloni e a Matteo Salvini “. Nel tardo pomeriggio, dopo aver trascorso la serata di ieri e la giornata di oggi insieme alla sua famiglia e agli affetti più cari, Giorgia Meloni ha trovato il tempo di lasciare anche un messaggio social con il quale ha ringraziato i tantissimi che oggi le hanno rivolto ì propri auguri di buon compleanno.

“ Grazie a tutti per i messaggi di auguri. 46 anni. Non so se ci sia da festeggiare, ma c’è sicuramente un augurio che voglio fare io a me stessa. Mi auguro di non farmi spaventare dalla mole dei problemi, di non farmi ammaliare dalle sirene del potere, di non farmi convincere da un sistema che non condivido “, ha scritto il premier nella nota social. Giorgia Meloni ha poi aggiunto: “ Mi auguro di essere audace, concreta, veloce e coraggiosa. Di guardare sempre a quello che è giusto per l’Italia. In breve, mi auguro di non deludere chi ha creduto in me, e nella possibilità che l’Italia tornasse la grande Nazione che merita di essere. E non lo farò, costi quel che costi “.

A Giorgia Meloni sono arrivati anche gli auguri di Ignazio La Russa, Matteo Salvini, Daniela Santanché e Tommaso Foti, solo per citarne alcuni. Al presidente del Consiglio sono arrivati anche gli auguri social di Francesco Lollobrigida, che oltre essere ministro dell’Agricoltura è marito di sua sorella ed era con loro presente alla festa privatissima di compleanno del premier.

