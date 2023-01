“Gli brucia”. La Russa spegne così le polemiche sul proprio ruolo

Condividi l'articolo

Sono trascorsi quasi quattro mesi da quando il centrodestra ha vinto le elezioni ma a sinistra sembrano non essere ancora riusciti a farsene una ragione. Certo, l’opposizione è doverosa ed è uno degli aspetti che distinguono una democrazia da una dittatura ma la sinistra in Italia sembra essere incapace di farla, principalmente perché priva di argomenti validi. I partiti che oggi siedono all’opposizione erano senza argomenti anche quando governavano, figuriamoci ora. Per questo motivo cercano ogni pretesto per attaccare, screditare e minare la credibilità dell’esecutivo di Giorgia Meloni, anche con argomentazioni che non hanno alcuna base e alcuna validità specifica, come ha dimostrato Ignazio La Russa ospite di Veronica Gentili nel programma Controcorrente.

Da giorni, infatti, La Russa è sotto il fuoco incrociato della stampa avversaria e dell’opposizione perché, a loro dire, il suo ruolo istituzionale da presidente del Senato gli impedirebbe di fare politica attiva. Un’argomentazione debole, da parte della sinistra, che come sempre ha una memoria storica molto corta e tendente a rimuovere ciò che non è utile alla propria narrazione. Ospite del programma di Rete 4 Controcorrente, La Russa ha elencato tutti i suoi predecessori che quando ricoprivano il suo ruolo attuale, o quello di presidente della Camera, hanno continuato a svolgere la loro attività politica in modo regolare, senza che nessuno si sia mai strappato i capelli.

“ Il ruolo istituzionale? Il presidente Grasso ha fondato Liberi e Eguali da presidente del Senato. Bertinotti è stato anche presidente del partito della Sinistra europea mentre era presidente della Camera. E poi c’è anche il mio amico Gianfranco Fini che da presidente della Camera fondò il suo partito… “, ha ricordato il presidente in carica del Senato nel suo intervento, mostrando le immagini delle persone da lui citate.

Ma se quando è accaduto in passato non ci furono tutte queste polemiche e oggi ci sono, è evidente che il problema non sia nel ruolo istituzionale: “ Gli brucia che uno di destra è presidente del Senato? Se gli brucia, spengano questo fuoco… “. Quindi La Russa ha concluso: “ Io non faccio quello che ho sempre fatto, ma chi vuole azzerare la mia attività politica si sbaglia, non mi lascio intimorire. Non è perché sono di destra devo essere trattato come un figlio di un Dio minore “.

