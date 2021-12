Gli esiti del Consiglio Comunale. In apertura l’omaggio per la scarcerazione di Patrick Zaki | Comune di Rimini

Condividi l'articolo

In apertura di sessione, la presidente Giulia Corazzi ha espresso a nome del Consiglio la soddisfazione per la scarcerazione del giovane, a cui nell’aprile scorso è stata conferita la cittadinanza onoraria, con l’attestato ieri simbolicamente appeso accanto al gonfalone del Comune di Rimini. Un momento di gioia, che però non deve portare a far calare l’attenzione sul caso, in attesa dell’udienza del prossimo 1° febbraio.

Dopo l’ora delle interrogazioni, il Consiglio ha approvato il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per gli “indennizzi per occupazione aree di proprietà statale” (20 voti favorevoli, 11 contrari e nessun astenuto); la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 (20 voti favorevoli, 11 contrari e nessun astenuto) e infine la verifica delle aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie nell’anno 2022 (20 voti favorevoli, 10 contrari e nessun astenuto).

