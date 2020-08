Gli esperti in soccorso di Conte: “Più contagi? Elezioni a rischio”

“ Se la circolazione del virus riaumenta ci troveremo nelle condizioni in cui sono messe a rischio ” sia la riapertura delle scuole il 14 settembre sia le votazioni fissate per il 20 e 21 settembre. A lanciare l’ultimo avvertimento è stato Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, ospite ad Agorà su Rai 3. “ Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata – ha spiegato Ricciardi -. Da noi si è rialzata poco ma in altri Paesi, come la Spagna e la Croazia, si è rialzata moltissimo. Ecco, in quei Paesi oggi non si potrebbe votare. In Italia ancora sì “.

Per Ricciardi, se torneranno a modificarsi i comportamenti in “ tutte le fasce di età, soprattutto tra i 20 e i 40 anni, sicuramente si potrà andare a votare e si potrà riprendere la scuola il 14 settembre. Se questo non succede – ha continuato – la circolazione del virus aumenta e ci troveremo nelle condizioni di altri Paesi in cui queste attività sono messe a rischio “.

Per quanto riguarda la riapertura delle scuole e l’obbligo di indossare la mascherina a studenti e professori, secondo Ricciardi, “ è compatibile e necessario ed è l’esempio che ci hanno dato paesi che hanno superato questa prova come la Danimarca e la Cina. Non bisogna seguire invece esempi come la Francia e Israele che hanno aperto senza questa precauzione e hanno richiuso le scuole a grappolo subito dopo “.