Gli eventi di oggi della Provincia di Rimini

Dalle 17,30 in piazza Cavour il mercatino dei bambini ‘I ricordi in soffitta’

Dalle 18 in piazza Tre Martiri mercato dell’artigianato ‘Hand Made Market’

Dalle 18 al mercato coperto ‘La magneda’

Fino alle 23 in centro storico ‘Rimini shopping night’

Dalle 21 alla piazza sull’acqua danze tradizionali brasiliane ed europee

Alle 21 in piazza Pascoli a Viserba il film ‘Solo cose belle’ di Kristian Gianfreda

Alle 21,30 al museo della città performance di danza con Barbara Martinini

Alle 21,30 alla Corte degli agostiniani il film ‘Paris, 13arr.’ di Jaques Audiard

Dalle 23,30 all’Altromondo Studios serata con ospite Rhove

Alle 21,15 al parco Panzini di Bellaria Musaico Folkestra in ‘Racconti nomadi’

Alle 21 a villa Lodi Fe’ a Riccione incontro ‘Poesie dalle due sponde’ con Loris Ferri e Alessandro Buccioletti

Alle 21,15 nell’arena di viale Lazio a Riccione il film ‘L’arminuta’

Alle 21 a piazzale Colombo a Portoverde narrazioni per bambini a cura di Marcello Franca

Dalle 19 in via Matteotti a Cattolica il mercatino ‘Via delle neraviglie’

Alle 21 nell’Arena della regina di Cattolica Elisa in ‘Back to the future live tour’

Dalle 20,30 al teatro Lavatoio di Santarcangelo esibizioni di canto lirico

Dalle 21 allo Sferisterio di Santarcangelo Pierluca Mariti in ‘@piuttosto_che. Ho fatto il Classico’ e live stage di Davide Amati (We reading festival)