Gli eventi di questa sera nella Provincia di Rimini

Dalle 20 in piazzale Adamello (Rivabella) livemusic e cabaret con Amedeo Visconti

Alle 21 in piazza Pascoli (Viserba) ‘Il Circo dei saltimbanchi’ spettacolo per bambini

Alle 21 nei giardini di Rivazzurra spettacolo teatrale con Francesco Checco Tonti

Alle 21,15 nella piazza sull’acqua il film ‘La vita straordinaria di David Copperfield’ di Armando Iannucci (dalle 19 possibilità di pic nic)

Alle 21,30 nell’arena Francesca da Rimini concerto del quartetto Eos ‘Da Bach ai Led Zeppellin’

Alle 21,30 al Parco degli artisti cabaret con Emiliano Luccisano

Dalle 17 al Parco Pavese di Igea al via il Bay Fest

Alle 21,15 in piazza Don Minzoni a Bellaria Dino Gnassi Corporation Italian Swing Band live

Alle 21,30 in piazzale Santa Margherita a Igea il film ‘Cars3’

Alle 16,30 all’Aquafan incontro con la tiktoker Gaia Bianchi

Alle 18,30 all’Aquafan musica con il rapper Mr Rain

Dalle 20,30 in viale Milano estemporanea di pittura

Alle 21,15 nell’arena di viale Lazio a Riccione il film ‘Il ritratto del Duca’

Alle 21,15 nella chiesa dei Santi Biagio ed Erasmo concerto della giovane pianista Serena Valluzzi

Alle 21,15 in piazzale Colombo a Misano (Portoverde) spettacolo del barzellettiere Bicio

Alle 21 al Museo della regina di Cattolica lo spettacolo ‘La Città Invisibile’ con Silvio Castiglioni

Alle 21 in piazza Roosevelt a Cattolica musica con Nicoletta Fabbri 4tet (JazzFeeling Festival)

Alle 21,30 allo Sferisterio di Santarcangelo Mic live (serata di solidarietà)