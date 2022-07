Gli eventi oggi nella provincia di Rimini

Condividi l'articolo

Alle 21,30 nel chiostro di San Giuliano i cortometraggi di Cartoon Club

Alle 21,30 nell’Arena Francesca da Rimini ‘Cina: visioni contemporanee. I film della nuova generazione di animatori cinesi’

Alle 21 in piazzale Perugia a Bellaria cabaret con Beppe Braida

Alle 21 alla Torre saracena di Bellaria filastrocche e canzoni

Alle 21,30 al parco Panzini di Bellaria la Musaico Folkestra

Alle 20 in piazza Ganganelli a Santarcangelo lo spettacolo ‘I difensori della Terra’ con 35 studenti

Alle 21,30 al parco Powell di Santarcangelo la coreografa Teresa Vittucci in ‘Doom’

Alle 22,30 allo sferisterio di Santarcangelo concerto del duo tedesco Blind&Lame

Alle 21,15 alla zona mare 49 di Riccione presentazione del libro di poesie ‘Il tuo annuncio, il suo tempo’

Alle 21,15 a piazzale Colombo a Portoverde (Misano) incontro con Glauco Selva su ‘Dante il romagnuolo’

Alle 21 ai bagno 70-71 di Cattolica Nicola Manuppelli presenta il suo’Domani è un posto enorme. Un’amicizia con Chuck Kinder’

Alle 20,15 nella terrazza del castello di albereto Drupi in concerto