Gli insulti poi le minacce. Odio “rosso” per il locale dove era atteso Salvini

La candidata presidente del centrodestra per le regionali toscane, Susanna Ceccardi, esponente della Lega, e il leader nazionale del Carroccio Matteo Salvini avevano programmato per domani un pranzo elettorale a Pontassieve, alla paninoteca Sunset. Come rendo noto la pagina del locale toscano, tuttavia, l’appuntamento è stato annulato. Motivo? Troppe minacce e insulti diretti ai titolari del locale, che volevano semplicemente fare il lavoro. Autori i soliti fascisti rossi. “ Ci dispiace molto di quello succede intorno a noi in queste ore quello che ci sarebbe stato domani per noi era solo un pranzo e non un sbandierare il nostro orientamento politico che voi tutti avete dato per scontato ” si legge sulla pagina Fb del Sunset. “ Il pranzo è stato annullato – osservano i titolari – per via delle tante minacce ricevute anche telefonicamente. Avremmo accettato qualsiasi partito politico pensando semplicemente di fare il nostro lavoro e mai ci saremmo aspettati tanta cattiveria. Abbiamo tutti la possibilità di esprimere il nostro punto di vista sulla politica attraverso il voto allora facciamolo senza per questo danneggiare gratuitamente il prossimo “.

I titolari del locale toscano: “Vogliamo solo essere giudicati per il nostro lavoro”

I titolari del Sunset sottolineano che “ il nostro lavoro è fare da mangiare ” e speriamo di “ essere giudicati per questo e non per altro. Il nostro locale è sempre stato aperto a tutti non abbiamo mai rifiutato od offeso qualcuno per differenze politiche, sessuali, culturali o quant’altro e per noi questo rimarrà invariato “. Semplice buon senso, ma per gli intolleranti di sinistra non basta. Un locale che ospita il più odiato degli avversari politici va preso di mira. E così in Italia siamo arrivati al punto che un locale che ospita Matteo Salvini o un politico di destra debba annullare un pranzo elettorale per le troppe minacce ricevute. Metodi da veri squadristi. Chissà se i giornaloni di sinistra parleranno dell’accaduto o del fascismo che avanza: sta di fatto che quest’intolleranza che proviene da sinistra, che impedisce alle persone di ritrovarsi in un locale pubblico, non ha assolutamente nulla da individare al totalitarismo più violento.

