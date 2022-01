Gli scarti dell’agri-food recuperati dalle ‘mosche soldato’

Condividi l'articolo

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 25 GEN – Si chiamano ‘mosche soldato’

e sono insetti utili per valorizzare scarti di industrie

agroalimentari, riconvertendoli in mangimi e fertilizzanti. Sono

le protagoniste del progetto ‘Flies4Value’, promosso da Unimore

– l’Università di Modena e Reggio Emilia – e sostenuto da

Confconsumatori. L’obiettivo è lanciare un impianto di

allevamento dove le cosiddette ‘mosche soldato’ recuperano gli

scarti agroalimentari per poi essere trasformate in mangimi per

galline ovaiole, fertilizzanti agronomici e, tramite processi di

bioraffineria, proteine, lipidi, chitine ed enzimi di interesse

per l’industria alimentare-mangimistica.

Il progetto, che sarà illustrato nei prossimi giorni,

prenderà corpo al Tecnopolo di Reggio Emilia dove il gruppo di

lavoro guidato da Lara Maistrello svilupperà la sua ricerca e

dove si potrà ammirare l’impianto d’allevamento. A metà febbraio

attesi i primi risultati.

Il progetto infatti è cofinanziato dal Por Fesr

Emilia-Romagna e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. “In

questo progetto – commenta la presidente di Confconsumatori Mara

Colla – l’associazione riconosce un’importante carica di

innovazione che abbraccia anche i concetti di economia circolare

e consumo circolare, fortemente sostenuti da noi. Ormai sappiamo

che serve una revisione complessiva dei nostri modelli di

produzione e consumo, e ‘Flies4Value’ può contribuire a

promuovere il passaggio dalla cultura dello scarto e dello

spreco alla cultura del riciclo e del riuso consapevole”.

(ANSA).



