Gli sport invernali si presentano a Modena, torna Skipass

(ANSA) – BOLOGNA, 08 OTT – È ‘Restart edition’ il motto della

27/a edizione di Skipass, il Salone della Montagna e degli sport

invernali ospitato dal 29 ottobre al 1/o novembre alla Fiera di

Modena. Per motivi di sicurezza legati al Covid non ci saranno

le attività agonistiche e ludiche previste di solito

all’esterno, ma si punterà sui contenuti, sulla presenza di

tutte le aziende del pool degli sponsor Fisi (Federazione

italiana sport invernali) e dei negozi per acquistare i prodotti

del settore. Inoltre, novità di quest’anno, nella prima

giornata, giovedì 29 ottobre, in occasione dell’Emilia-Romagna

day, tutte le persone che visiteranno Skipass usufruiranno

dell’ingresso gratuito.

Emilia-Romagna e Toscana non potevano certo mancare a Modena

con la loro offerta dedicata agli amanti del ‘turismo bianco’.

Le due regioni saranno a Skipass insieme, con 15 operatori

emiliano-romagnoli e cinque toscani ospitati in uno stand di

circa 300 metri quadrati. Le località invernali dell’Appennino a

cavallo fra le due regioni, come il Comprensorio del Cimone, il

Corno alle Scale e l’Abetone, proporranno durante la kermesse il

meglio delle loro offerte invernali: il pubblico potrà

acquistare direttamente allo stand skipass e pacchetti week-end

a prezzi scontati. Skipass Matching Day, il workshop B2B

riservato agli espositori della rassegna modenese quest’anno si

terra online, il 29 ottobre, e vedrà la partecipazione di 40

buyer, tra organizzazioni italiane ed internazionali

specializzate in turismo della neve e montagna. (ANSA).



