Gli Usa all’Onu, l’attacco alla centrale ucraina è una ‘immensa minaccia’

Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni unite ha adottato oggi una risoluzione per l’urgente istituzione di una Commissione internazionale d’inchiesta indipendente sulle violazioni dei diritti umani nel contesto dell’aggressione russa contro l’Ucraina. La risoluzione, è stata adottata dai 47 paesi membri del Consiglio con 32 voti a favore, 2 contrari (Russia ed Eritrea) e 13 astensioni.

Sono oltre 1,2 milioni le persone fuggite dall’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa. Lo rende noto l’Alto commissariato Onu per i rifugiati. Il numero dei profughi è aumentato di 171.000 persone rispetto a ieri, per un totale a oggi di 1.209.976 rifugiati. L’Onu stima che quattro milioni di persone potrebbero voler fuggire dal Paese.

“Lo sconsiderato attacco della Russia contro la centrale nucleare è un’immensa minaccia per l’Europa e il mondo”. Lo ha detto l’ambasciatrice americana all’Onu Linda Thomas-Greenfield alla riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu. “Putin non solo non ha ascoltato gli appelli a fermare l’invasione dell’Ucraina”, ha detto l’ambasciatrice americana all’Onu “ma stiamo assistendo ad una nuova escalation pericolosa che rappresenta una grave minaccia per l’Europa e il mondo”. “Putin deve fermare questa follia adesso. Ieri abbiamo sfiorato la catastrofe”.

L’ambasciatore russo all’Onu, Vasily Nebenzya, ha definito “una bugia” l’accusa a Mosca di aver attaccato una centrale nucleare in Ucraina. Secondo la ricostruzione di Nebenzya l’attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia altro non è stato che un “piccolo scontro a fuoco con le forze ucraine”. “Queste dichiarazioni sono semplicemente false e fanno parte di una campagna senza precedenti di disinformazione e bugie contro la Russia”, ha insistito l’ambasciatore russo all’Onu.



