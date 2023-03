Gli Usa non scambieranno più dati con Mosca sulle forze nucleari

Condividi l'articolo

Gli Usa hanno informato la Russia che non scambieranno più dati sulle loro forze nucleari come risposta alla decisione di Mosca di sospendere la sua partecipazione al nuovo trattato Start per la riduzione delle armi atomiche: lo scrive il Wall Street Journal citando dirigenti americani.

“Questa è la prima azione che abbiamo intrapreso all’interno del trattato in risposta alla sospensione della Russia”, ha detto un alto dirigente dell’ amministrazione Biden. “Il nostro obiettivo è incoraggiare la Russia a tornare al rispetto del trattato”.

Secondo il diritto internazionale, ha spiegato una fonte della Casa Bianca, gli Stati Uniti hanno il diritto di rispondere alle violazioni del Nuovo trattato Start da parte della Russia adottando “contromisure proporzionate e reversibili per indurre la Russia a tornare a rispettare i propri obblighi”. “Ciò significa che poiché la sospensione dichiarata dalla Russia del Nuovo Trattato Start è legalmente non valida, gli Stati Uniti sono legalmente autorizzati a trattenere il loro aggiornamento semestrale dei dati in risposta alle violazioni della Russia”, ha aggiunto.

