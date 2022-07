Gli Usa vogliono l’estradizione del re della droga Caro Quintero

Condividi l'articolo

Gli Stati Uniti vogliono l’estradizione del narcotrafficante Rafael Caro Quintero, arrestato in Messico. Lo ha annunciato il segretario alla Giustizia americano Merrick Garland, ringraziando le autorità messicane per aver catturato il re della droga, accusato dell’uccisione dell’agente della Dea Enrique Kiki Camarena. Caro Quintero, cofondatore del cartello di Guadalajara e uno dei pi potenti narcotrafficanti messicani degli anni 80, è stato liberato nel 2013, dopo 28 anni di carcere, in base a una sentenza di un tribunale dello stato di Jalisco, una decisione che ha provocato forti polemiche ed è stata poi annullata dalla Corte Suprema. Tornato latitante, aveva lanciato nel 2016 una offensiva per il controllo di Ciudad Juarez, roccaforte del suo rivale storico, Joaquin “Chapo” Guzman.

—

