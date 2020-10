Glik, Italia è forte ma anche Polonia sta bene

(ANSA) – ROMA, 10 OTT – “Quando vinci così tante partite,

vuol dire che sei forte e stai bene. Però noi abbiamo le nostre

armi, e domani possiamo fare una gran bella partita”.

Alla vigilia della sfida di Nations League a Danzica fra

Polonia e Italia, nello stadio costruito per gli Europei del

2012, Camil Glik, difensore della nazionale di casa e del

Benevento, fa professone di ottimismo dai microfoni di RaiSport.

Anche perché domani nella Polonia torna Robert Lewandowski, e

ciò vuol dire disporre di un bel asso nella manica. “Purtroppo

quest’anno non assegneranno il Pallone d’oro – dice Glik -,

altrimenti Robert lo avrebbe meritato, perché ha fatto vinto la

Champions e fatto numeri straordinari in Bundesliga e in

Europa”.

Inevitabile un commento sui contagi del virus che, nel mondo,

risalgono: “la situazione – dice Glik – non è migliorata, anzi è

peggiorata, e purtroppo già la viviamo”. Ma nonostante questo,

domani a Danzica è annunciata la presenza di circa diecimila

spettatori. Infatti stando alle normative anti-Covid in atto in

Polonia, è prevista la presenza negli stadi, quindi anche in

quello di Danzica, fino al 25% della capienza complessiva.

Tradotto in cifre vuol dire che Polonia-Italia si disputerà di

fronte a diecimila spettatori. (ANSA).



