Global Fine Art, Palazzo Diamanti premiato per Boldini

Palazzo dei Diamanti di Ferrara figura tra i premiati della sesta edizione di Global Fine Art Awards 2019 che ha assegnato i riconoscimenti equivalenti a un Oscar delle mostre a musei e istituzioni pubbliche e private internazionali per la qualità delle esposizioni nel corso dell’anno. Oltre a concorrere nella categoria “Best Design”, la mostra ”Boldini e la moda” di Palazzo dei Diamanti è risultata vincitrice del premio sottoposto a voto popolare “You-2 Award” ex aequo con l’esposizione ”Homeless Souls” del Louisiana Museum of Modern Art.

Per quanto riguarda la competizione per categorie, la Fondazione Prada di Milano ha ricevuto una menzione d’onore per la mostra ”Sanguine. Luc Tuymans on Baroque”, prodotta assieme ai Musei Reali del Belgio, nella categoria “Best Fringe/Alternative exhibition”. Le 99 nomination selezionate tra oltre 200 musei e duemila esposizioni sono state valutate dalla giuria di esperti formata da Savita Apte, storica dell’arte e specialista di arte asiatica; James M. Bradburne, Direttore della Pinacoteca di Brera di Milano;? Gina Costa, artista e curatrice, già al Metropolitan Museum of Art e all’Art Institute di Chicago;? Joe Lin-Hill, Deputy Director dell’Albright-Knox Art Gallery di Buffalo; Dean Phelus, Senior Director of Leadership Programs dell’American Alliance of Museums. Per l’Italia, oltre a Palazzo dei Diamanti e alla Fondazione Prada, sono stati selezionati Pirelli Hangar Bicocca, Palazzo Grimani con Gagosian Gallery di Roma, Palazzo Franchetti, Palazzo Abatellis con Palazzo Reale, la Triennale di Milano e la Fondazione Palazzo Strozzi. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte