Gnonto “che emozione, grazie a ct per occasione”

(ANSA) – BOLOGNA, 04 GIU – “E’ stato davvero emozionante come

esordio. Il ct mi ha dato un’occasione e io credo di essere

riuscito a coglierla”. Così il giovane azzurro Wilfried Gnonto,

ai microfoni di RaiSport, commenta il suo esordio in azzurro con

la Germania a Bologna, coronato dall’assist per Pellegrini. Il

18enne, che gioca in Svizzera nel Zurigo, era stato chiamato al

raduno come stagista ma Mancini lo ha trattenuto a Coverciano e

fatto esordire nel secondo tempo contro la Germania.

“Devo tutto ai miei genitori, che mi hanno tanto aiutato – ha

proseguito -, anche nella scelta di lasciare l’Inter e andare a

Zurigo per giocare di più.

Ma è vero, è stato chiesto a Gnonto, che ti chiamavano il

latinista del gol? “Sì, mi piaceva. Ho fatto due-tre anni di

liceo classico. Penso sia una cosa importante”. Poi il classe

2003 di scuola Inter descrive l’azione del gol azzurro. “Sapevo

che

Kehrer era già ammonito, quando ho ricevuto la palla non ho

pensato ad altro – le parole di Gnonto -. Ero deciso a scartarlo

e quel pallone lì è la cosa più difficile per un portiere e un

difensore. Se sei un attaccante devi fare la differenza e oggi

ci sono riuscito”.

Poi parla del suo trasferimento in Svizzera, allo Zurigo con

cui ha vinto un campionato. “A questa età bisogna giocare e io

ho preso un grande rischio – dice Gnonto -. Ero all’Inter, a

casa mia, però ad un certo punto bisogna prendere decisione

anche difficile. Per fortuna ho avuto i miei genitori e i miei

procuratori che mi sono stati molto vicini”.

L’unico piccolo rimpianto di questa sua prima esperienza con

la nazionale maggiore è di non essere riuscito, in occasione di

Italia-Argentina, a fare una foto con Lionel Messi. “Ci ho

provato – rivela -, sono stato un’ora davanti allo spogliatoio

ma niente”. (ANSA).



—

