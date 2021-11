Go Brasile: anche Verstappen sotto indagine

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 13 NOV – Non solo Lewis Hamilton, ma anche il

suo avversario diretto per la conquista del titolo mondiale, Max

Verstappen, rischia una sanzione al Gran premio del Brasile di

Formula 1. Il pilota della Red Bull infatti è stato visto

avvicinarsi all’auto del britannico della Mercedes nel parco

chiuso dopo le qualifiche: in un video girato da un fan sul

circuito lo si vede toccare l’ala posteriore della Mercedes. Per

questo l’olandese, insieme a un rappresentante della Red Bull, è

stato convocato a comparire alle 9.30 locali (13.30 italiane)

vista la “presunta violazione dell’articolo 2.5.1 del Codice

sportivo internazionale Fia”. Tale articolo prevede che “nel

parco chiuso possono entrare solo i funzionari incaricati.

Nessuna operazione, controllo, messa a punto o riparazione è

consentita se non autorizzata dagli stessi funzionari o dalla

normativa applicabile”.

Hamilton, che ieri ha dominato le qualifiche e che nella

classifica piloti è staccato di 19 punti da Verstappen, invece

rischia una doppia penalità: oltre alle cinque posizioni in

griglia di partenza perse per aver superato il numero di motori

utilizzabili nella stessa stagione, è oggetto di un’indagine da

parte dei commissari di gara per determinare se la sua vettura

sia conforme ai regolamenti. Più precisamente è il suo Drs (il

flap montato sull’ala posteriore della monoposto che si apre per

guadagnare velocità massima) ad essere sotto la lente di

ingrandimento perché si aprirebbe più di quanto consentito dal

regolamento. Se i commissari riterranno la sua Mercedes vettura

non regolamentare, il sette volte campione del mondo rischia la

squalifica e quindi una partenza dal fondo dello schieramento

durante la gara sprint di qualificazione di sabato alle 16.30

(20.30 italiane) sul circuito di Interlagos. (ANSA).



—

