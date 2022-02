Goggia, Quario? Sorvolo come faccio in discesa, c’è risonanza

Condividi l'articolo

“Preferisco glissare, come quando sorvolo in discesa libera che mi viene bene. Non voglio proferire parola e alimentare inutili questioni”: lo ha detto Sofia Goggia, all’arrivo a Malpensa , incalzata con le domande sulle dichiarazioni polemiche della madre della Brignone, Maria Rosa Quario, che ha parlato di ‘egocentrismo’ e di ‘un infortunio non grave’. “La risonanza magnetica parla chiaro – ha anche aggiunto Goggia – Il medico che mi ha visitato mostra ai suoi praticanti il video della caduta di Cortina come esempio di come ci si rompe un crociato: la bonta’ di quel volo e’ chiara”.





