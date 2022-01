Goggia tenta l’impresa, già al lavoro per Pechino

Condividi l'articolo

Crioterapia e piscina: Sofia Goggia ha cominciato gia’ stamani la riabilitazione con l’obiettivo di far sgonfiare al più presto il ginocchio sinistro dopo la brutta caduta di ieri nel superG di Cortina, in vista delle Olimpiadi di Pechino. Dopo una notte sicuramente non facile nella casa di Bergamo con i suoi familiari, per la campionessa olimpica e’ cominciata cosi’ una nuova dura sfida. Per l’assistenza e gli interventi di fisioterapia e di riabilitazione fisica , come purtroppo le e’ gia’ successo in passato, Sofia e’ solita fare riferimento a tre diversi centri specializzati di Mantova, Verona e Bergamo.

