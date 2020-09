Golden Gala: Tamberi si ferma al 2/o posto, ‘Volevo vincere’

(ANSA) – ROMA, 17 SET – Gianmarco Tamberi si ferma al

secondo gradino del podio con la misura di 2.27 nella gara di

salto in alto del Golden Gala di Roma, vinta dall’ucraino

Protsenko. A fine gara, l’altista azzurro ha ammesso: “È stato

bravissimo lui, ha grande carattere e in questo sport serve per

vincere, meritava la vittoria – le parole del marchigiano – Ho

fatto di tutto per fare bene, è stata una stagione complicata e

vedere uno stadio vuoto come questo fa male. L’anno che conta è

il prossimo, ci ho provato a saltare al meglio quest’anno. Tokyo

è ancora in ballo più che mai. Mi sarebbe piaciuto vincere il

Golden Gala, ma se lo è meritato lui”. (ANSA).





