Golden Gala: Tortu terzo nei 100, chiudo 2020 col sorriso

(ANSA) – ROMA, 17 SET – Filippo Tortu conquista il terzo

tempo nei 100 metri del Golden Gala dietro il sudafricano

Simbine (9”96) e l’ivoriano Cissé (10”04). Per il velocista

azzurro un tempo ancora sotto i 10” (10”09), quarto l’altro

italiano Marcell Jacobs con 10”11. “Oggi siamo andati bene

entrambi, è stata una gara abbastanza buona – ha spiegato Tortu

– Ho sbagliato solo il terzo, quarto appoggio. Devo capire bene

cosa è successo. Volevo andare molto forte oggi, forse ci ho

messo troppa foga. Tutto sommato sono contento della gara.

Chiudiamo la stagione col sorriso”.

“Il meglio della stagione lo sto raggiungendo ora e posso

anche fare di più – ha aggiunto il milanese – Ho un po’ di amaro

in bocca per la tanta voglia di correre, l’anno prossimo tornerò

ancora con più voglia”. (ANSA).



—

