Goleada Tottenham allo United, finisce 6-1

(ANSA) – ROMA, 04 OTT – Goleada del Tottenham al Manchester

United. Gli Spurs vincono 6-1 contro la formazione di Solskjaer

trascinati da Harry Kane nella quarta giornata della Premier

League. Match subito rocambolesco con tre reti in sette minuti.

Bruno Fernandes sblocca su rigore (concesso dopo trenta

secondi), ma poi Ndombélé (su pasticcio di Maguire) e Son

ribaltano al 4′ e al 7′. Ma il vero ko è con il rosso diretto a

Martial per una manata a Lamela, che per Taylor (e il Var) è da

espulsione. Un minuto dopo Kane fa 1-3 ed è notte fonda: segnerà

ancora Son (a quota sei gol in Premier di cui cinque su assist

di Kane). Poi Aurier e di nuovo Kane (su rigore), lui a quota 8

gol e 7 assist in 8 partite stagionali. (ANSA).



—

