Golf: al via Futy Open 2021 all’Argentario

E’ tutto pronto all’Argentario Golf Resort & Spa PGA National Course, nello splendido scenario della laguna di Orbetello, per il Futy Open 2021. Un torneo dalla formula innovativa: dal 5 al 7 novembre 40 ragazzi e 40 ragazze saranno accoppiati in team insieme con formula quattro palle la migliore nelle prime due giornate e Canada Cup (somma degli score) nel giro conclusivo. A scendere in campo tra i ragazzi ci saranno, tra gli altri, Giovanni Binaghi, Pietro Guido Fenoglio, Giovanni Manassero, Luca Memeo e Alessandro Nardini.

Tra le protagoniste nel field femminile Marta Spiazzi, Lorena Rossettin e Giulia Foresta. Lungo i fairway a seguire le giovani promesse del golf italiano ci saranno tanti ragazzi e studenti provenienti da diverse scuole che potranno così entrare in contatto con questo mondo e con i suoi protagonisti. Ed e’ proprio questo lo spirito di Futy – from us to you- created to give and help – una Fondazione nata dalla intraprendenza di due sorelle Ottavia e Giulia Lombardo per aiutare le nuove generazioni nelle varie discipline sportive e accademiche. Tre giorni di golf e di solidarietà. un evento unico e senza precedenti destinato a diventare un appuntamento fisso per il golf italiano. Https://www.instagram.com/futy_foundation/

