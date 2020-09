Golf: all’Irish Open Rai da solo in testa, disastro Lowry

(ANSA) – ROMA, 25 SET – L’allarme Coronavirus e l’esclusione

di Sebastian Soderberg nonostante la negatività al tampone. E

poi la leadership solitaria di Aaron Rai e lo stop del secondo

giro prima a causa del maltempo e poi per l’arrivo

dell’oscurità. Secondo giro movimentato per il Dubai Duty Free

Irish Open, torneo dell’European Tour di golf.

A Ballymena (Irlanda del Nord) Rai, con un parziale di 70 (par)

su un totale di 135 (-5) colpi, è rimasto da solo in testa alla

classifica. L’inglese ha un colpo di vantaggio sul connazionale

Robert Rock, sul sudafricano Dean Burmester e sullo svedese

Joakim Lagergren, tutti secondi con 136 (-4). Mentre in 5/a

posizione (137, -3) ci sono 7 giocatori. Tra questi anche

l’australiano Maverick Antcliff e i britannici Toby Tree e

Jordan Smith, tutti fermati anzitempo (a causa dell’oscurità) e

con diverse buche della seconda manche ancora da ultimare.

Sono a forte rischio eliminazione i tre azzurri in gara:

Francesco Laporta, il migliore tra gli italiani, è 74/o con 146

(+6). Mentre Edoardo Molinari è 84/o (147, +7) e precede in

classifica Andrea Pavan, solo 119/o (159, +19). Viaggia verso

una clamorosa eliminazione anche Shane Lowry, 84/o (147, +7) e

numero 30 mondiale. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte