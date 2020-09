(ANSA) – NEW YORK, 20 SET – Prima vittoria in un Major per il

27enne americano Bryson DeChambeau, che si è imposto

nell’edizione n.120 degli Us Open, sul green dello ‘Winged Foot’

di Mamaroneck, nello stato di New York. Al secondo posto l’altro

statunitense Matthew Wolff. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte