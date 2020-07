Golf: Austrian Open, a Warren il primo torneo post lockdown

(ANSA) – ROMA, 12 LUG – E’ di Marc Warren il primo

successo post lockdown sui massimi circuiti europei di golf. Lo

scozzese ad Atzenbrugg, vicino Vienna, con un totale di 275

(-13) colpi ha superato la concorrenza del tedesco Marcel

Schneider, secondo con 276 (-12), imponendosi nel torneo in

combinata tra European e Challenge Tour. Niente da fare per

Renato Paratore, che sfiora la Top 10 e chiude 15/o (281, -7).

Sul percorso del Diamond CC è festa Warren. Il 39enne di

Rutherglen interrompe così un digiuno con la vittoria che durava

dal 17 agosto 2014, anno dell’ultimo acuto nel Made in Denmark.

Terzo posto (277, -11) per l’olandese Wil Besseling, 4/o (278,

-10) tra gli altri, per Sebastian Garcia Rodriguez, cugino del

campione Sergio, che ha tentato il tutto per tutto nel finale

finendo poi ai piedi del podio. Ottava (280, -8) piazza per lo

spagnolo Miguel Angel Jimenez, che precede Paratore. Il player

capitolino paga a caro prezzo un doppio bogey nel finale dopo

quattro giri comunque positivi. (ANSA).



—

