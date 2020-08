Golf: BMW Championship; crollo Woods, McIlroy vola in testa

(ANSA) – ROMA, 29 AGO – La leadership di Patrick Cantlay e

Rory McIlroy. E ancora: la rimonta di Dustin Johnson, le

difficoltà di Jon Rahm e Justin Thomas, e il crollo di Tiger

Woods. Questi i verdetti del secondo giro del BMW Championship,

penultimo atto dei play-off del PGA Tour di golf. Ad Olympia

Fields, nell’Illinois, Woods con un parziale di 75 (+5) su un

totale di 148 (+8) ha compromesso ogni chance di qualificazione

per il Tour Championship che ad Atlanta (4-7 settembre) premierà

il vincitore della FedEx Cup con un montepremi stellare di 15

milioni di dollari. Sul campo dell’Olympia Fields CC (North

Course, par 70) Tiger è scivolato dalla 35/a alla 55/a piazza.

Cinquantasettesimo nella FedEx Cup, il californiano per staccare

il pass per Atlanta e qualificarsi tra i migliori 30 ha bisogno

di un piazzamento nella Top 3. Strada tutta in salita per il

44enne di Cypress.

Dopo le ultime prestazioni negative è arrivato il riscatto di

McIlroy. A metà gara il nordirlandese con 139 (-1) colpi

condivide il primato della classifica con l’americano Cantlay,

risalito dalla 14/a alla 1/a posizione. Perde terreno Hideki

Matsuyama. Il giapponese, che ha chiuso la manche d’apertura

davanti a tutti, è ora terzo (140, par) al fianco di Johnson,

tornato leader mondiale grazie all’exploit nel The Northern

Trust (Massachusetts).

Le proteste contro il ferimento di un altro afroamericano,

Jacob Blake, non sono comunque mancate. E Tiger Woods ha

rivelato che Finau è stato tra i primi big del green a prendere

in considerazione l’idea d’incrociare le braccia. Poi è passata

la linea del PGA Tour che, pur prendendo una posizione netta

contro ogni forma di razzismo e discriminazione, ha scelto di “non alterare piani e programmi, perché lo sport ha sempre avuto

il potere d’ispirare e unificare”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte