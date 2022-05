Golf: British Masters; buon inizio per E.Molinari e Laporta

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 MAG – In Inghilterra un buon inizio, con un

finale di primo round rovinato però da qualche errore di troppo,

per gli azzurri Edoardo Molinari (68, -4) e Francesco Laporta

(69, -3), rispettivamente al 6/o e al 10/o posto del Betfred

British Masters, torneo del DP World Tour. A Sutton Coldfield,

sul percorso del The Belfry (par 72), che ha ospitato quattro

volte la Ryder Cup, il torinese Edoardo Molinari ha realizzato

un eagle (alla buca 17, par 5) e quattro birdie, con due bogey

(di cui uno alla 18, l’ultima di giornata). Mentre il pugliese

Laporta, partito dalla 10, ha siglato sette birdie, con due

bogey e un doppio bogey (alla 8). In testa alla classifica, con

uno score di 66 (-6), ecco il danese Thorbjorn Olesen (ha vinto

l’Open d’Italia nel 2018) e il neozelandese Ryan Fox. Mentre in

3/a posizione con 67 (-5) ci sono invece il tedesco Hurly Long,

il cinese Ashun Wu e lo scozzese Richie Ramsay. Sesti, con Edo

Molinari, i sudafricani Brandon Stone e Justin Walters, oltre al

danese Rasmus Hojgaard.

Indietro gli altri azzurri. Il vicentino Guido Migliozzi

(secondo nel 2021) è 50/o con 72 (par) al fianco del fiorentino

Lorenzo Gagli. Il bresciano Nino Bertasio è 95/o con 74 (+2).

Deludono i due romani. Renato Paratore (vincitore del British

Open nel 2020) è 131/o con 76 (+4) e rischia l’eliminazione al

taglio come Andrea Pavan, solo 145/o con 78 (+6). Falsa partenza

pure per l’inglese Richard Bland. Campione uscente, è 76/o con

73 (+1). (ANSA).



