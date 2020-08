Golf: Celtic Classic; Pieters leader, Edo Molinari è quarto

(ANSA) – ROMA, 13 AGO – Edoardo Molinari e Guido Migliozzi,

quarti con 66 (-5) colpi, e Lorenzo Gagli, undicesimo con 67

(-4), nell’ottimo avvio degli azzurri sul percorso del Celtic

Manor Resort (par 71), a City of Newport in Scozia, dove si sta

svolgendo il Celtic Classic, quarto dei sei eventi ‘UK Swing’

con i quali l’European Tour ha ripreso l’attività dopo il

lockdown e che ha un montepremi di un milione di euro, con ‘prima moneta’ di 156.825 euro.

E’ al vertice il belga Thomas Pieters con 64 (-7), che precede

di un colpo l’inglese Toby Tree e l’australiano Jake McLeod (65,

-6), mentre sono al quarto posto anche lo svedese Sebastian

Soderberg, lo spagnolo Nacho Elvira, lo statunitense Sihwan Kim,

il polacco Adrian Meronk e lo scozzese Marc Warren. Nel folto

gruppo di Gagli si trovano, tra gli altri, i belgi Nicolas

Colsaerts e Thomas Detry e l’inglese Sam Horsfield, vincitore

dell’Hero Open. Solo in 50/a posizione con 70 (-1) l’inglese

Andy Sullivan, a segno nel precedente English Championship,

leader dell’ordine di merito ‘UK Swing’, che al termine della

prossima gara, il Wales Open, assegnerà ai primi dieci un posto

nel field del prossimo US Open, il major in programma al Winged

Foot di Mamaroneck (New York) dal 17 al 20 settembre.

Si gioca a porte chiuse con i giocatori e tutti gli altri

addetti ai lavori sottoposti ai test per il Covid-19 nel pieno

rispetto delle distanze sociali. I francesi Alexander Levy e

Romain Wattel sono stati esclusi dal torneo in osservanza delle

norme di sicurezza anti Covid-19. Levy aveva superato il test

prima della gara, ma successivamente ha saputo che un amico con

cui era stato in contatto in Francia era positivo. Subito posto

in quarantena, è risultato anch’egli positivo a un nuovo esame.

A quel punto è stato messo fuori anche Wattel, che aveva avuto

contatti con Levy. (ANSA).



—

