Golf: Chase Koepka e Simpson saltano Travelers PGA

(ANSA) – ROMA, 24 GIU – Anche Chase Koepka (fratello di Brooks, numero 3 mondiale) e Webb Simpson, numero 5 del ranking reduce dal successo nel RBC Heritage, saltano il Travelers Championship, torneo del PGA Tour di golf al via domani a Cromwell, nel Connecticut.

Entrambi negativi al test del Coronavirus, hanno deciso di disertare l’appuntamento del massimo circuito americano del green maschile per non mettere a repentaglio la salute degli altri addetti ai lavori. Chase Koepka ha giocato ieri un round di pratica col fratello Brooks (il cui caddie Ricky Elliott è risultato positivo) e con Graeme McDowell (anche lui ha dato forfait per via della positività al Covid-19 del suo caddie Ken Comboy). Mentre Simpson ha scelto di dare forfait per la positività di un membro della sua famiglia.

Il Travelers Championship perde quindi due tra i primi cinque giocatori al mondo e il PGA Tour comincia ad avere meno certezze. Il commissario Jay Monahan è intervenuto nel corso di una videoconferenza per provare a fare chiarezza sulla situazione. “Lavoriamo da marzo – ha spiegato – per sviluppare un piano di salute sicurezza che possa mitigare i rischi anche se sapevamo che sarebbe stato impossibile eliminarli completamente. Stiamo apportando diversi adeguamenti e continueremo a rafforzare tutti i protocolli”.

E questa settimana sono già 3 i casi di positività al Covid-19. Due caddie e un giocatore, Cameron Champ. Mentre le rinunce al torneo sono cinque (Champ, Brooks e Chase Koepka, Simpson e McDowell).(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte