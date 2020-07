Golf: Cowley vince a sorpresa 5/a tappa Rose Ladies Series

(ANSA) – ROMA, 17 LUG – Gabriella Cowley batte due big del

green femminile come Georgia Hall e Charley Hull e festeggia il

titolo nel quinto appuntamento delle Rose Ladies Series,

circuito di gare finanziato da Justin Rose, ex numero 1 mondiale

del golf maschile e medaglia d’oro ai Giochi di Rio 2016.

Al JCB Golf and Country Club di Rocester, nel Regno Unito, la

giocatrice inglese ha atteso 4 ore in Club House prima di poter

celebrare una vera e propria impresa.

“Non ho mai perso la speranza – la gioia della 24enne

dell’Essex, contea dell’Inghilterra orientale – e mio padre,

caddie d’eccezione, mi ha aiutata a tenere i nervi saldi. E’

certamente una delle soddisfazioni più grandi della mia

carriera”.

Dopo un terzo, due noni e un dodicesimo posto, per la Cowley è

arrivata la soddisfazione più grande. Al 576esimo posto della

classifica mondiale la britannica con un totale di 70 (-2)

colpi, ha superato la concorrenza non solo della Hall e della

Hull, seconde (71, -1) al fianco di Heather MacRae, Chloe

Williams, Whitney Hillier Annabel Dimmock.

Ma sono state proprio Hull (n.25 mondiale) e Hall (vincitrice

del British Open femminile del 2018) a regalare, con

macroscopici errori nel finale, il successo alla Cowley. Non una

golfista di punta – nel suo curriculum anche un’apparizione alla

Curtis Cup 2014 – ma sicuramente in forte crescita. (ANSA).



—

