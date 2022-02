Golf: Dp Tour; Laporta crolla, Fox ipoteca il titolo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 FEB – Negli Emirati Arabi Uniti, Francesco

Laporta crolla nel “moving day” del Ras Al Khaimah Classic di

golf e scivola dal secondo al 37/o posto complice un parziale di

74 (+2) su un totale di 209 (66 69 74, -7) colpi. Nel torneo del

DP World Tour, il neozelandese Ryan Fox ha allungato in vetta

alla classifica e, con uno score di 197 (63 69 65, -19), vanta

ora sei colpi di vantaggio su un quartetto d’inseguitori – tutti

secondi con 203 (-13) – composto dal polacco Adrian Meronk,

dallo scozzese Scott Jamieson e dagli spagnoli Adri Arnaus e

Pablo Larrazabal.

E se Fox – 35enne di Auckland – ha ipotecato il secondo titolo

in carriera sul circuito (il primo è arrivato nel 2019 in

Australia), Laporta ha gettato al vento quanto di buono

costruito nei primi due giri. E se nelle prime nove buche del

terzo round ha realizzato due birdie, nelle seconde è inciampato

prima in un doppio bogey (seguito poi da un birdie) e poi ha

chiuso la sua performance con tre bogey nelle ultime quattro.

Passo indietro anche per il torinese Edoardo Molinari, 59/o

con 211 (-5), e per il bresciano Nino Bertasio, 68/o con 212

(-4). (ANSA).



—

